edición general
19 meneos
19 clics
La Generalitat tenía el día de la DANA un servicio de alerta para los móviles de altos cargos con información de radios y TV

La Generalitat tenía el día de la DANA un servicio de alerta para los móviles de altos cargos con información de radios y TV

Presidencia de la Generalitat cuenta con un servicio contratado de seguimiento en tiempo real de programas e informativos de radio y televisión para alertar a través de WhatsApp de menciones en medios de comunicación. La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido a la jueza de la dana que se requiera a la Generalitat la lista de altos cargos de Presidencia y de la Conselleria de Justicia e Interior que recibían el 29 de octubre de 2024, día de la catástrofe

| etiquetas: dana , valencia , pp , mazon
16 3 1 K 99 politica
4 comentarios
16 3 1 K 99 politica
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
De esto no hemos hablado apenas, no importa

Amnistía Internacional denuncia la construcción en zonas inundables y alerta del riesgo para 600.000 personas en la Comunidad Valenciana www.meneame.net/story/amnistia-internacional-denuncia-construccion-zon
3 K 62
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y así peleando sus mentiras nos entretienen mientras mantienen construir en zonas inundables, negacionismo climático...
3 K 61
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Es por eso que no solo Mazon debe ser castigado, sino todos esos cargos, puestos, asesores, enchufados que han infectado toda la administracion, una purga que haria escandallizar al mismisimo Stalin es mas que urgente
3 K 43
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Hay que convertir los problemas a los que nos llevan a problemas para los negocios, turismo, inversiones...

No quieren arreglar el cambio climático? okey, escandalicemos, todo el mundo en peligro y la gente no viene, se hunde la historia.

No quieren arreglar la vivienda y el alquieler? okey la extinción

Empezad a llamar a esto masacre, extinción genocidio y veréis como cambia la cosa. Cuando estas palabras saltan en los algoritmos de los fondos de inversión hacemos saltar todo por los aires.
2 K 52

menéame