Amnistía Internacional denuncia la construcción en zonas inundables y alerta del riesgo para 600.000 personas en la Comunidad Valenciana

Amnistía Internacional denuncia la construcción en zonas inundables y alerta del riesgo para 600.000 personas en la Comunidad Valenciana

La organización reclama paralizar nuevas edificaciones hasta la actualización del plan de prevención de inundaciones, mientras que el IVE defiende la resistencia de las construcciones más modernas. [Noticia en valenciano]

Los vecinos de València alegan al plan del puerto que incluye nuevos edificios: "Aumenta el riesgo de inundaciones www.meneame.net/story/vecinos-valenciaalegan-plan-puerto-incluye-nuevo

Con el plan de inundaciones activado, PP y Vox recomiendan ir a la playa en Alicante www.meneame.net/story/plan-inundaciones-activado-pp-vox-recomiendan-ir

El nuevo centro comercial en València se construirá en una zona inundable
