Los vecinos de València alegan al plan del puerto que incluye nuevos edificios: "Aumenta el riesgo de inundaciones"  

La Associació Veïnal Natzaret y la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) han presentado alegaciones durante la fase de exposición al público del Plan Especial de la Zona Sur 2 (PEZS2) del Puerto de València que finaliza este jueves. Se trata de un Plan que afecta a los terrenos entre el Muelle de Poniente, donde se encuentran los antiguos astilleros de Unión Naval (Grupo Boluda) y la nueva torre de oficinas que proyecta el empresario, asi como la dársena de embarcaciones menores próxima al Club Náutico de València.