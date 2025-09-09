edición general
Los vecinos de València alegan al plan del puerto que incluye nuevos edificios: "Aumenta el riesgo de inundaciones"

La Associació Veïnal Natzaret y la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) han presentado alegaciones durante la fase de exposición al público del Plan Especial de la Zona Sur 2 (PEZS2) del Puerto de València que finaliza este jueves. Se trata de un Plan que afecta a los terrenos entre el Muelle de Poniente, donde se encuentran los antiguos astilleros de Unión Naval (Grupo Boluda) y la nueva torre de oficinas que proyecta el empresario, asi como la dársena de embarcaciones menores próxima al Club Náutico de València.

Todo bien, no pasa nada, no es nada grave, ni alertas, ni nada, sigamos como siempre y el que lleve la contra vamos a por él
La culpa de construir en zonas inundables por parte de PP y Vox es de Sanchez

