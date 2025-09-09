Con el plan de inundaciones activado, PP y Vox recomiendan ir a la playa en Alicante

Ayer se activó el plan de inundaciones nivel 1 en toda la Comunitat Valenciana a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que establece la situación 1 en el plan especial.

A su vez las cuentas oficiales de turismo de Alicante en redes sociales recomiendan ir a la playa con la alerta naranja que emite la AEMET. el canal oficial de la concejalía de turismo de Alicante señala "¿Se te ocurre mejor plan para empezar el día?"

Parece que PP y Vox no han aprendido de lo de la DANA del año pasado, no interesa. Hay que defender el turismo a costa de la vida de la gente otra vez