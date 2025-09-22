edición general
La Generalitat dijo a Iberdrola a las 19:37 del día de la DANA que Catarroja y Utiel estaban "arrasados"

La Conselleria de Industria remitió la tarde del 29 de octubre varios mensajes de Whatsapp a un directivo de Iberdrola en los que informaba también que la situación en Requena era de "drama"

6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Sabían que estaba arrasado todo y no enviaron la alerta hasta las 20h pero la culpa de otros
Herumel #5 Herumel
Siento decir esto, cuando la gente arenga y vota el "que te bote txapote" obtiene muertos, cuando en las próximas voten el "perro Sánchez, hijo de puta" seguirán echándole la culpa a otro. A estas alertas ya solo siento tristeza.
Cehona #6 Cehona
Y para colmo, Iberdrola se puso un día antes que la Generalitat en “situación de alerta” ante la dana.

Asi que a la llamada de la Generalitat contestaría.:
¡Qué me estáis contando!!

www.eldiario.es/comunitat-valenciana/jueza-pregunta-iberdrola-puso-dia
Priorat #3 Priorat
Que calladito se lo tenía Iberdrola. Si hubiese estado el PSOE en la Generalitat ya hubiésemos visto que rápido salía.
gale #2 gale
Los que mandaban en el CECOPI no hicieron bien su trabajo. Parece que no estaban preparados para actuar con la suficiente rapidez.
