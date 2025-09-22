·
2025-09-22
La Generalitat dijo a Iberdrola a las 19:37 del día de la DANA que Catarroja y Utiel estaban "arrasados"
La Conselleria de Industria remitió la tarde del 29 de octubre varios mensajes de Whatsapp a un directivo de Iberdrola en los que informaba también que la situación en Requena era de "drama"
etiquetas
dana
valencia
pp
mazon
politica
#1
NPCMeneaMePersigue
Sabían que estaba arrasado todo y no enviaron la alerta hasta las 20h pero la culpa de otros
5
K
67
#4
Kasterot
#0
triplicada ya
www.meneame.net/story/catarroja-utiel-arrasados-requena-drama-whatsapp
1
K
28
#5
Herumel
Siento decir esto, cuando la gente arenga y vota el "que te bote txapote" obtiene muertos, cuando en las próximas voten el "perro Sánchez, hijo de puta" seguirán echándole la culpa a otro. A estas alertas ya solo siento tristeza.
1
K
27
#6
Cehona
Y para colmo, Iberdrola se puso un día antes que la Generalitat en “situación de alerta” ante la dana.
Asi que a la llamada de la Generalitat contestaría.:
¡Qué me estáis contando!!
www.eldiario.es/comunitat-valenciana/jueza-pregunta-iberdrola-puso-dia
0
K
16
#3
Priorat
Que calladito se lo tenía Iberdrola. Si hubiese estado el PSOE en la Generalitat ya hubiésemos visto que rápido salía.
1
K
15
#2
gale
Los que mandaban en el CECOPI no hicieron bien su trabajo. Parece que no estaban preparados para actuar con la suficiente rapidez.
0
K
10
