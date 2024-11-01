edición general
“Catarroja y Utiel arrasados, Requena drama”: los whatsapp de la Conselleria de Industria en la dana a las 19.37

Un informe de Iberdrola pone de manifiesto la situación crítica del tendido eléctrico que la compañía le fue comunicando al Gobierno de Mazón desde las 16.40 horas; a las 20.08 horas un cargo de Industria traslada a un técnico de Iberdola estar “muy pendiente” de lo que le diga “para informar a la consellera y al presidente”, que no llegaría al Cecopi hasta las 20.28. La virulencia de la dana que el pasado 29 de octubre dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia generó situaciones de enorme tensión también en la Conselleria de Industria...

2 comentarios
mariKarmo #1 mariKarmo
19:37 y sin enviar la alerta a la población, ya sabiendo que estaba todo arrasado.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Estaban pensándolo y esperando noticias de Mazon, se conoce.
