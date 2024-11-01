El General Thomas Bussiere, nominado por Trump para ser el próximo Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, anuncia su retirada [Ing]

El general alude a "motivos personales y familiares", pero su petición de paso a la reserva (retiro) ocurre horas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebrara una reunión extraordinaria con altos mandos militares en Quantico, Virginia, donde anunció que iba a elevar los estándares de aptitud física y reformar el proceso interno de denuncias e investigaciones del ejército. «Si las palabras que estoy pronunciando hoy les están haciendo sentir desanimados, entonces deberían hacer lo honorable y dimitir».