edición general
5 meneos
41 clics
La generación Z llega tarde a menudo, pierde tiempo en hacer sus tareas y falta al trabajo por salud mental

La generación Z llega tarde a menudo, pierde tiempo en hacer sus tareas y falta al trabajo por salud mental

“Siempre se ha asumido que las generaciones más jóvenes son más sanas y las generaciones mayores tienden a estar más enfermas”. Pero en el caso de la Generación Z no está sucediendo esto y "una gran parte de eso se debe a problemas de salud mental”. La culpa viene de cómo la sociedad está montada. Los jóvenes trabajadores de hoy se encuentran en una situación difícil. Después de que sus años universitarios durante la pandemia supuso estar encerrados en un dormitorio, ahora se enfrentan a una economía debilitada y alquileres muy caros

| etiquetas: generación z , salud mental
4 1 0 K 60 cultura
5 comentarios
4 1 0 K 60 cultura
#5 drstrangelove
La misma historia de siempre, repetida durante milenios. La gente no quiere trabajar, la gente es muy cómoda...
0 K 10
ChatGPT #1 ChatGPT
Eso o que priorizan más otras cosas, porque total…
0 K 10
sotillo #2 sotillo
#1 Les han puesto tan lejos la zanahoria del capital que dicen que le den por culo a la zanahoria
3 K 43
#4 Ethereum
Tanta foto y tanto postureo no es sano, estaba claro.
0 K 8
#3 jaramero
Cuando una empresa te trata como un número y no te ofrece carrera profesional, ¿qué esperan?
0 K 7

menéame