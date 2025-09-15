edición general
"Genera puestos de trabajo de baja calidad". El comisario europeo de Industria critica la planta de EBRO en Barcelona

El comisario europeo de Industria, el francés Stéphane Séjourné, ha criticado durante un reciente encuentro con la prensa el modelo de fabricación de automóviles con componentes procedentes de China por no aportar crecimiento ni valor añadido a la Unión Europea. Por este motivo, aboga por terminar con la actual guerra comercial, eliminar los aranceles punitivos y llegar a acuerdos de cuotas de componentes. "El modelo que vemos en España a menudo no es un buen modelo porque no da crecimiento a nuestras empresas en términos de producción".

#3 j-light
A llorar a la llorería

(Que tiene razón, pero es hipócrita, ya que si son ellos los que montan vehículos franceses en España, para luego venderlos en otro mercado, no les parece tan mal)
2
#8 MetalAgm
#3 Es que cuando hacen eso, sus ingenieros franceses cobran sus mas de 80k€ al año y ellos su % en acciones, aunque el trabajador español no llegue a mas de 24k€ tirando por lo alto... pero como ahora son otros los que lo hacen y le afecta pues...
0
FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame *
Traducción: "Los chinoespañoles se van a comer a Renault-Dacia"
1
#2 tromperri
Ahora que los PIGS son ellos... vienen a llorar. Ala a cascarla...
2
Sacronte #5 Sacronte
Habla de los bares y hoteles?
0
DrEvil #6 DrEvil
Pues por el bien de su país, que cierre los centros de producción automovilística en su país.
Nos sacrificamos nosotros. Es duro pero alguien tiene que hacerlo...
0
#7 tobruk1234
El problema de este tonto el culo es que ve la paja en el ojo ajeno pero no en el suyo, y como Renault no pone componentes chinos sino que son todos fabricados en Francia quiere que ese trabajo de mala calidad lo pongan en Francia y no en españa, otro listo de despacho.
0

