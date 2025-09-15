"Genera puestos de trabajo de baja calidad". El comisario europeo de Industria critica la planta de EBRO en Barcelona

El comisario europeo de Industria, el francés Stéphane Séjourné, ha criticado durante un reciente encuentro con la prensa el modelo de fabricación de automóviles con componentes procedentes de China por no aportar crecimiento ni valor añadido a la Unión Europea. Por este motivo, aboga por terminar con la actual guerra comercial, eliminar los aranceles punitivos y llegar a acuerdos de cuotas de componentes. "El modelo que vemos en España a menudo no es un buen modelo porque no da crecimiento a nuestras empresas en términos de producción".