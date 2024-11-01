edición general
Geely, cerca de fabricar sus coches chinos en la planta de Ford de Almussafes

Geely está negociando con Ford para fabricar sus coches en la planta de Almussafes, en Valencia. La marca china, que comenzará a vender directamente en España en 2026, busca producir en Europa para evitar los altos aranceles a los vehículos importados. Ford, cuya fábrica solo produce actualmente el Kuga y está muy por debajo de su capacidad anual de 400.000 unidades, vería reforzada su actividad. Las conversaciones siguen en fase preliminar, pero ambas compañías podrían beneficiarse de compartir instalaciones.

