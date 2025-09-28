GAZA: El Parlamento israelí aprueba en primera lectura la pena de muerte para terroristas

La Knéset (Parlamento israelí) aprobó este domingo en primera lectura la propuesta de enmienda al Código Penal que establece la pena de muerte para terroristas, pese a la oposición de su asesor jurídico. La enmienda prevé que un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo o hostilidad hacia un grupo determinado, y cuyo acto tenga como finalidad dañar al Estado de Israel, sea sentenciado a pena de muerte obligatoria, sin discreción judicial, según el texto difundido por la Knéset.
| etiquetas: parlamento , israelí , pena , terroristas , muerte
Vamos, que dan cobertura a las ejecuciones sumarísimas.
Y la pena de muerte no disuade tanto como parece