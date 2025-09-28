edición general
11 meneos
12 clics
GAZA: El Parlamento israelí aprueba en primera lectura la pena de muerte para terroristas

GAZA: El Parlamento israelí aprueba en primera lectura la pena de muerte para terroristas

La Knéset (Parlamento israelí) aprobó este domingo en primera lectura la propuesta de enmienda al Código Penal que establece la pena de muerte para terroristas, pese a la oposición de su asesor jurídico. La enmienda prevé que un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo o hostilidad hacia un grupo determinado, y cuyo acto tenga como finalidad dañar al Estado de Israel, sea sentenciado a pena de muerte obligatoria, sin discreción judicial, según el texto difundido por la Knéset.

| etiquetas: parlamento , israelí , pena , terroristas , muerte
9 2 0 K 130 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 130 actualidad
jonolulu #2 jonolulu
"sin discreción judicial"

Vamos, que dan cobertura a las ejecuciones sumarísimas.
8 K 120
Bretenaldo #5 Bretenaldo
#2 yo entiendo que se refiere a que el juez no tiene la posibilidad de conmutar la pena, que la imposición de la pena no es a discreción del juez, sino obligatoria.
0 K 7
Andreham #1 Andreham
Y como todos son terroristas porque bien votaron a Hamás, bien "apoyan" a Hamás, bien viven en el mismo sitio que Hamás; pues ya está justificado el genocidio.
2 K 39
Sandman #4 Sandman
#1 Mi viñeta favorita de Fontdevila, que he compartido ya decenas de veces por aquí, pero viene al pelo con tu comentario:  media
1 K 21
#3 detectordefalacias
Recordemos que terrorista para Israel es todo aquel que no comulgue con todo aquello que dicen.
1 K 20
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Ya se han ido cargando unos cuantos con buscas o a bombazos en Qatar
Y la pena de muerte no disuade tanto como parece
0 K 7
Fran_Ramos #6 Fran_Ramos
si ya esta la pena de muerte a civiles inocentes...
0 K 6

menéame