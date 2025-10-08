Gaza y los incentivos perversos

Así, hay gente que empaqueta a todos los palestinos en un mismo conjunto, como si no hubiera ninguna diferencia entre el niño gazatí que está en peligro y el dirigente de Hamás que ha decidido usarlo de escudo humano. «Pues yo estoy en contra de los palestinos. A secas. (…) Todos son iguales», me decía hace poco un tuitero. Para él, las víctimas palestinas de Hamás, los palestinos moderados, las facciones y clanes que se oponen a Hamás, Hamás, los simpatizantes de Hamás y, sospecho, todos los musulmanes en general formaban un todo uno.
| etiquetas: gaza , incentivos perversos
Sin ese control del relato lo más normal seria pensar sobre los palestinos que son luchadores por defensa de su tierra. Pero no, no existe tierra sólo existen atentados en la cabeza de muchos.
Para israel todo bien, controlado. Y si se pone chungo mandamos al matón del mundo que está en nómina… » ver todo el comentario