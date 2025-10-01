edición general
Gaza debe decidir su propio futuro político, antes de que el mundo lo haga por nosotros

Gaza debe decidir su propio futuro político, antes de que el mundo lo haga por nosotros

No podemos repetir la lenta muerte de Oslo ni sustituir a Hamás por otra facción aislada. Es el momento de replantearnos los fundamentos de nuestra cultura política

Supercinexin
La principal prioridad a día de hoy de cualquier gazatí, sobretodo si es padre o madre, debería ser salir de ahí como fuera.

Todo lo demás, a día 22 de Octubre de 2025, son absolutas gilipolleces sin sentido y totalmente irrelevantes para salvarle la vida.
soberao
Palestina decidirá por sí misma como no puede ser de otra forma o tendrán que exterminarlos a todos como quiere Israel y es lo que va a intentar, convertir Gaza en un inmenso cementerio de carne humana picada a la vista de todo el mundo.
alcama
Creo que en Gaza ya hay elecciones democráticas y eligieron a Hamás
