8


9 clics
Gaza debe decidir su propio futuro político, antes de que el mundo lo haga por nosotros
No podemos repetir la lenta muerte de Oslo ni sustituir a Hamás por otra facción aislada. Es el momento de replantearnos los fundamentos de nuestra cultura política
etiquetas
oriente medio
gaza
israel
politica
#3
Supercinexin
La principal prioridad a día de hoy de cualquier gazatí, sobretodo si es padre o madre, debería ser salir de ahí como fuera.
Todo lo demás, a día 22 de Octubre de 2025, son absolutas gilipolleces sin sentido y totalmente irrelevantes para salvarle la vida.
#2
soberao
Palestina decidirá por sí misma como no puede ser de otra forma o tendrán que exterminarlos a todos como quiere Israel y es lo que va a intentar, convertir Gaza en un inmenso cementerio de carne humana picada a la vista de todo el mundo.
#1
alcama
Creo que en Gaza ya hay elecciones democráticas y eligieron a Hamás
Todo lo demás, a día 22 de Octubre de 2025, son absolutas gilipolleces sin sentido y totalmente irrelevantes para salvarle la vida.