Gaza, bajo fuego propio: los clanes desafían a Hamás tras el alto el fuego

Una operación de los islamistas contra un clan rival deja más de treinta muertos y destapa una pugna soterrada por el poder entre facciones que hace crecer el temor

Free_palestine #1 Free_palestine *
No destapa una pugna de poder, como pretende hacer creer el medio, la lucha ha sido contra los miembros de la milicia Abu shabab la cuál colaboró con Israel durante las masacres, y a los cuales Israel dejó más tirados que a una colilla

¿Conocéis la frase "Roma no paga a traidores"?

Pues Israel también :troll:
Meneanauta #2 Meneanauta *
#1 También han eliminado a varios del clan Daghmash y se han entregado varios otros a cambio de amnistia.
#3 Maikimaik *
#1 Si realmente interesase que una información así, que evidenciara la heterogeneidad y el antagonismo de milicias en palestina saliera rápidamente a la luz, no habrían puesto tanto empeño los sionistas en acabar con los casi 300 trabajadores de medios de información que operaban en la zona.
Eso son contar con que Hamás son de mayoría islámica, pero no islamista, no como pudiera ser un muyahidín, no quieren una teocracia abogan por la exclusion de otras religiones en el territorio que gobiernan.
