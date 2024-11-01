edición general
1 meneos
9 clics

Gato de pajonal, una de las especies en peligro crítico de extinción, fue registrado en el norte de Uruguay

La investigadora del Clemente Estable, Nadia Bou, explicó cómo proceder ante la presencia de un gato de pajonal y por qué no es recomendable tocar cachorros que están solos en el campo.

| etiquetas: gato de pajonal , uruguay , especia , extinción
1 0 0 K 6 ciencia
sin comentarios
1 0 0 K 6 ciencia

menéame