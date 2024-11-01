edición general
Gatibu & Robe Iniesta - Mila Doinu Aidien (Mil Sonidos en el Aire) [EUS]

Gatibu & Robe Iniesta - Mila Doinu Aidien (Mil Sonidos en el Aire) [EUS]  

Canción del grupo Gatibu del año 2002 de su primer disco "Zoramena" con la colaboración de Robe Iniesta (Extremoduro) cantanto en euskera bizkaino.

#1 MetalAgm
Letra y traducción:

Heldu da ordue (Ha llegado la hora)
Ilargi betie da seinalie (la luna llena es la señal)
Ta lamien batek (y alguna sirena)
Bistu egin daust barruko sue. (ha avivado mi fuego interior)

Ilargi betiek (La luna llena)
Bere orduen bota deu teloie (ha echado el telón a su hora)
Itzaliz zerue (apagando el cielo)
Hasi da gaba (ha empezado la noche)
Hasi da zirkue. (ha empezado el circo)

Ta lamien kantuek (y

#2 metalico_zgz
Muy buena rareza, y suena muy bien. ¡Gracias por compartirla!
MyNameIsEarl #3 MyNameIsEarl
Miticazo!!!
