7
meneos
36
clics
Gatibu & Robe Iniesta - Mila Doinu Aidien (Mil Sonidos en el Aire) [EUS]
Canción del grupo Gatibu del año 2002 de su primer disco "Zoramena" con la colaboración de Robe Iniesta (Extremoduro) cantanto en euskera bizkaino.
|
etiquetas
:
gatibu
,
robe iniesta
,
euskera
,
mila doinu aidien
cultura
cultura
#1
MetalAgm
Letra y traducción:
Heldu da ordue (
Ha llegado la hora
)
Ilargi betie da seinalie (
la luna llena es la señal
)
Ta lamien batek (
y alguna sirena
)
Bistu egin daust barruko sue. (
ha avivado mi fuego interior
)
Ilargi betiek (
La luna llena
)
Bere orduen bota deu teloie (
ha echado el telón a su hora
)
Itzaliz zerue (
apagando el cielo
)
Hasi da gaba (
ha empezado la noche
)
Hasi da zirkue. (
ha empezado el circo
)
Ta lamien kantuek (
y
…
» ver todo el comentario
#2
metalico_zgz
Muy buena rareza, y suena muy bien. ¡Gracias por compartirla!
#3
MyNameIsEarl
Miticazo!!!
