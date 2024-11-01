La gata astronauta Félicette en imágenes (ENG)  

Con tan solo dos kilos y medio, apenas parecía la cara visible de la ciencia de vanguardia. Sin embargo, su carácter tranquilo y su complexión ligera la convertían en la candidata perfecta para una misión que marcaría la audaz entrada de Francia en la carrera espacial. Durante 15 vertiginosos minutos, Félicette se elevó por los cielos a bordo de un cohete francés, experimentando la ingravidez antes de regresar sana y salva a la Tierra. Rel: www.meneame.net/m/gatos/pide-reconocimiento-unico-gato-fue-espacio