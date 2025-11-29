edición general
3 meneos
4 clics
El gasto sanitario de Asturias superará los 2.500 millones el próximo año: ¿cuáles son las claves de ese incremento?

El gasto sanitario de Asturias superará los 2.500 millones el próximo año: ¿cuáles son las claves de ese incremento?

El gasto en personal aumenta en 45 millones respecto al año pasado, con la creación de 151 nuevas plazas

| etiquetas: asturias , empleo , sanidad , sanidad pública , gasto
2 1 0 K 31 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 31 actualidad

menéame