·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7421
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
8709
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
7127
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
6792
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
4156
clics
El dominio al que las balizas V-16 envían datos no pertenece a la DGT, sino a un misterioso usuario particular
más votadas
259
El grupo de narcos que precipitó la investigación del caso mascarillas en Almería tenía guardias civiles a sueldo
189
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
273
MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday
399
El presidente de Renfe carga contra la Comunidad de Madrid: "No hace más que sacar notas de prensa para inventarse los datos de Cercanías"
574
El Gobierno palestino publica el vídeo de una ejecución de Israel a dos hombres en Cisjordania
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
5
clics
El gasto público en España rompió la barrera de los 700.000 millones, todas las partidas crecen salvo la de vivienda
La economía aumenta su tamaño y con ello crece también el gasto público, que en 2024 superó por primera vez la barrera de los 700.000 millones de euros.
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
,
gasto
4
1
0
K
66
politica
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
66
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Torrezzno
Culpa de Sion
2
K
53
#8
NPCMeneaMePersigue
#2
Mirad como saltan a ridiculizarme a cada post o meneo
Quién tiene semejante marcaje como yo?
0
K
20
#3
poxemita
Normal, así pueden prometer arreglarlo en la siguiente legislatura.
3
K
49
#9
ChatGPT
#3
en un paquete legislativo junto con derogar la ley mordaza y el concordato?
1
K
25
#1
NPCMeneaMePersigue
Vaya con la que cae en vivienda, con recaudación record, ibex record, el pib que mas crece de europa y crece todo menos lo destinado a vivienda y los salarios caen.
Todo genial menos lo que le toca a la gente directamente.
¿Quién es capaz de presionar así para que el gobierno no gaste en vivienda? Solo se me ocurren los fondos de inversión estadounidenses e israelíes
1
K
28
#4
Dragstat
#1
Deberían disimular un poco mejor, ya se ve demasiado que en cuanto a la vivienda les preocupa, pero por las razones contrarias a las que piensa la población.
1
K
28
#7
chavi
#1
A mi se me ocurre que la mayoria de los parlamentarios tienen intereses directos.
No tienen un euro en el banco....
0
K
12
#5
Ethereum
La culpa es de los que ganaron chaleses en Torrevieja en el 1, 2, 3 y ahora los cabrones los dejan vacíos 11 meses al año. A mi gobierno dejadle en paz que los otros son peores.
1
K
19
#10
XtrMnIO
Y de todo ese gasto público, qué porcentaje va destinado a engordar las arcas de las empresas privadas de sanidad, educación y construcción?
Porque son las CCAA las que se comen todo el pastel.
0
K
12
#11
NPCMeneaMePersigue
#10
igual esto te sirve
0
K
20
#6
ChatGPT
La culpa es de Airbnb y de la señora Juana (especuladora) con una Viena en la playa comprada en los 80
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Quién tiene semejante marcaje como yo?
Todo genial menos lo que le toca a la gente directamente.
¿Quién es capaz de presionar así para que el gobierno no gaste en vivienda? Solo se me ocurren los fondos de inversión estadounidenses e israelíes
No tienen un euro en el banco....
Porque son las CCAA las que se comen todo el pastel.