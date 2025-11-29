edición general
5 meneos
5 clics
El gasto público en España rompió la barrera de los 700.000 millones, todas las partidas crecen salvo la de vivienda

El gasto público en España rompió la barrera de los 700.000 millones, todas las partidas crecen salvo la de vivienda

La economía aumenta su tamaño y con ello crece también el gasto público, que en 2024 superó por primera vez la barrera de los 700.000 millones de euros.

| etiquetas: vivienda , españa , gasto
4 1 0 K 66 politica
11 comentarios
4 1 0 K 66 politica
Torrezzno #2 Torrezzno
Culpa de Sion
2 K 53
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#2 Mirad como saltan a ridiculizarme a cada post o meneo :roll: 8-D

Quién tiene semejante marcaje como yo?
0 K 20
#3 poxemita
Normal, así pueden prometer arreglarlo en la siguiente legislatura.
3 K 49
ChatGPT #9 ChatGPT
#3 en un paquete legislativo junto con derogar la ley mordaza y el concordato?
1 K 25
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya con la que cae en vivienda, con recaudación record, ibex record, el pib que mas crece de europa y crece todo menos lo destinado a vivienda y los salarios caen.

Todo genial menos lo que le toca a la gente directamente.

¿Quién es capaz de presionar así para que el gobierno no gaste en vivienda? Solo se me ocurren los fondos de inversión estadounidenses e israelíes
1 K 28
Dragstat #4 Dragstat
#1 Deberían disimular un poco mejor, ya se ve demasiado que en cuanto a la vivienda les preocupa, pero por las razones contrarias a las que piensa la población.
1 K 28
#7 chavi
#1 A mi se me ocurre que la mayoria de los parlamentarios tienen intereses directos.

No tienen un euro en el banco....
0 K 12
#5 Ethereum
La culpa es de los que ganaron chaleses en Torrevieja en el 1, 2, 3 y ahora los cabrones los dejan vacíos 11 meses al año. A mi gobierno dejadle en paz que los otros son peores.
1 K 19
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Y de todo ese gasto público, qué porcentaje va destinado a engordar las arcas de las empresas privadas de sanidad, educación y construcción?

Porque son las CCAA las que se comen todo el pastel.
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#10 igual esto te sirve  media
0 K 20
ChatGPT #6 ChatGPT
La culpa es de Airbnb y de la señora Juana (especuladora) con una Viena en la playa comprada en los 80
0 K 11

menéame