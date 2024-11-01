edición general
Por qué las gasolineras ya no prohíben el móvil

Las gasolineras siguen mostrando señales que prohíben usar el móvil, pero no existe evidencia de que pueda causar explosiones. Aunque el Reglamento General de Circulación exige apagar dispositivos durante el repostaje, nunca se ha multado a nadie por ello. Repsol y Moeve confirman que el riesgo real no es la radiación del móvil, sino la distracción. La electricidad estática supone un peligro mayor que el teléfono. Aun así, se recomienda evitar usarlo junto al surtidor y limitarlo al pago.

Pertinax #5 Pertinax
#3 Ya, ninguno llevamos el móvil con miedo, pero eso de la entradilla de que no hay evidencia de que puedan causar explosiones me ha chirriado. Es muy poco probable, no imposible.
tranki #3 tranki *
Para mi el mayor problema eran las caídas del móvil al suelo y la expulsión de las baterías que podían producir chispazos en la desconexión.
Hoy en día las baterías ya no son extraibles pero sigue existiendo ese riesgo, el problema son las chispas que se puedan generar.
El riesgo de electricidad estática en un móvil es prácticamente nula.

#2 La explosión de una batería de móvil es bastante rara (no imposible) pero que explote una precisamente en una gasolinera es como lo de la aguja...
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Si es para pagar no hay peligro xD
#4 morralla *
#1 por lo que tengo entendido, que lo mismo me equivoco y estoy aquí haciendo un doble tirabuzón con el palillo en la boca, la frecuencia que emite el móvil cuando pagas no es tan "fuerte" como la frecuencia que emite cuando llamas, que es lo que realmente "está prohibido".

Es algo así como el ruidito que hacían los altavoces del ordenador cuando recibías un SMS. Tiempos viejunos...
clavícula #7 clavícula
#4 Hay cientos de casos de explosiones, sí. La próxima la pago yo
taSanás #8 taSanás
#1 DIN!
#6 Nastar
Pues yo creo que antaño que los dispositivos no estaban tan blindados podria ser que tenieran que las interferencias jodieran el contador del surtidor, no sea que cobren de menos
