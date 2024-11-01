Por qué las gasolineras ya no prohíben el móvil

Las gasolineras siguen mostrando señales que prohíben usar el móvil, pero no existe evidencia de que pueda causar explosiones. Aunque el Reglamento General de Circulación exige apagar dispositivos durante el repostaje, nunca se ha multado a nadie por ello. Repsol y Moeve confirman que el riesgo real no es la radiación del móvil, sino la distracción. La electricidad estática supone un peligro mayor que el teléfono. Aun así, se recomienda evitar usarlo junto al surtidor y limitarlo al pago.
Hoy en día las baterías ya no son extraibles pero sigue existiendo ese riesgo, el problema son las chispas que se puedan generar.
El riesgo de electricidad estática en un móvil es prácticamente nula.
#2 La explosión de una batería de móvil es bastante rara (no imposible) pero que explote una precisamente en una gasolinera es como lo de la aguja...
Es algo así como el ruidito que hacían los altavoces del ordenador cuando recibías un SMS. Tiempos viejunos...