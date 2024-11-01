edición general
4 meneos
15 clics
El gasoducto Asia Central-Centro deja de funcionar mientras Ucrania insinúa que lo ha saboteado (ING)

El gasoducto Asia Central-Centro deja de funcionar mientras Ucrania insinúa que lo ha saboteado (ING)

Un importante gasoducto ruso que conecta Asia Central con Rusia quedó fuera de servicio cerca de Romanovka, en la región de Volgogrado. Moscú atribuyó el daño a causas geológicas, mientras la inteligencia ucraniana ironizó sobre un posible sabotaje y difundió imágenes de supuestos explosivos. A pesar de las reiteradas declaraciones de "independencia energética", Rusia usaba el gasoducto para importar hasta 12.000 millones de m³ anuales desde 2022 para cubrir déficits internos. El transporte quedó suspendido indefinidamente.

| etiquetas: gasoducto , asia , central , centro , ucrania , sabotaje
3 1 0 K 38 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Son expertos en reventar gaseoductos… habría que tomarles en serio, al menos esta vez lo reconocen
www.meneame.net/story/sospechoso-sabotaje-nord-stream-seria-soldado-uc
0 K 20
jm22381 #1 jm22381
Mientras Bakú guarda silencio...
0 K 18

menéame