Un importante gasoducto ruso que conecta Asia Central con Rusia quedó fuera de servicio cerca de Romanovka, en la región de Volgogrado. Moscú atribuyó el daño a causas geológicas, mientras la inteligencia ucraniana ironizó sobre un posible sabotaje y difundió imágenes de supuestos explosivos. A pesar de las reiteradas declaraciones de "independencia energética", Rusia usaba el gasoducto para importar hasta 12.000 millones de m³ anuales desde 2022 para cubrir déficits internos. El transporte quedó suspendido indefinidamente.