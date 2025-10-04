Gary Kasparov: "Putin está probando a Europa: antes de final de año hará una invasión terrestre"

Putin ve el mundo a través del prisma de la Gran Rusia y no lo oculta desde el principio de su reinado; ya van 25 años. Siempre le impulsó la idea de vengarse por la Guerra Fría. Vi a un tipo de la KGB hacerse con Rusia y decir con orgullo: «Una vez KGB, siempre KGB». Hace 20 años dijo sin rodeos que el colapso de la URSS fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Ahí marcó el plan. Dos años después, en Múnich, afirmó ante los líderes del mundo libre que la OTAN debía volver a las fronteras de 1997
| etiquetas: gary kasparov , rusia , putin , invasión
Estoy convencido de que el siguiente paso en la escalada será antes de final de año una provocación terrestre contra algún país báltico. Lo hará. Solo necesita demostrar que el artículo 5 no funciona. Su objetivo es probar que la OTAN está muerta y la mejor forma es exhibir su impotencia. Intentará hacerlo con una incursión pequeña. No hablo de una invasión masiva ni de atacar Polonia. Sabe que eso acabaría muy mal
… » ver todo el comentario
No sabía que había tanto subnormal por aquí.
No creo que se atreva y más cuando ahora se ha manifestado que Europa necesita rearmarse
Sería la prueba definitiva para que los europeos aceptasen invertir mucho más todavía en defensa
Si Kiev no hubiese aguantado ¿qué habríamos hecho? Decir “we are deeply concerned”, alguna sanción chorra y nada más.
Eso sí, a costa de que mueran miles de soldados y romper familias, ... anda que un país como Rusia, con la cantidad de soldados que tiene y la tecnología de la que dispone no podría haber arrasado Ucrania en 2 semanas...
Esa táctica, también la… » ver todo el comentario
Tal cual. En diferentes variaciones, he sentido la misma frase expresada por rusos, bieolorusos y ucranianos.
PD: ¿Os suena lo del idioma pervertido, lengua vernácula o lo de teniendo una lengua universal como el español, ¿Por que gastar dinero en traductores?
Era para el amante de los yankis de #_1. Espero que cobre por las paridas que dice.