Gary Kasparov: "Putin está probando a Europa: antes de final de año hará una invasión terrestre"

Putin ve el mundo a través del prisma de la Gran Rusia y no lo oculta desde el principio de su reinado; ya van 25 años. Siempre le impulsó la idea de vengarse por la Guerra Fría. Vi a un tipo de la KGB hacerse con Rusia y decir con orgullo: «Una vez KGB, siempre KGB». Hace 20 años dijo sin rodeos que el colapso de la URSS fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Ahí marcó el plan. Dos años después, en Múnich, afirmó ante los líderes del mundo libre que la OTAN debía volver a las fronteras de 1997

21 comentarios
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Los NATOntados con sus gilipolleces para mermados.
5 K 56
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Es clave entender qué significa el fin de la guerra. Cuando uno escucha a Trump, a Macron o a más políticos europeos, no hablan del fin de la guerra. Lo llaman paz, pero es alto el fuego. Putin ve el mundo a través del prisma de la Gran Rusia y no lo oculta desde el principio de su reinado; ya van 25 años. Siempre le impulsó la idea de vengarse por la Guerra Fría. Vi a un tipo de la KGB hacerse con Rusia y decir con orgullo: «Una vez KGB, siempre KGB». Hace 20 años dijo sin rodeos que el…   » ver todo el comentario
4 K 49
Fedorito #4 Fedorito
Si no le llega para invadir y ganar a Ucrania xD
3 K 45
Pablosky #5 Pablosky
#4 un plan sin fisuras, como no puedes contra un país le declaras la guerra a unos 20 más, algunos de ellos potencias nucleares.
1 K 17
antesdarle #9 antesdarle
#5 contando que todos los países unificaran su postura, e igualmente Rusia no entraría en guerra directa con todos ellos a la vez. Nadie es tan subnormal, ni Putin viniéndose arriba.
0 K 9
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike *
#2 #4 #5 #10 si leyeseis lo que dice, más allá del titular, lo entenderíais

Estoy convencido de que el siguiente paso en la escalada será antes de final de año una provocación terrestre contra algún país báltico. Lo hará. Solo necesita demostrar que el artículo 5 no funciona. Su objetivo es probar que la OTAN está muerta y la mejor forma es exhibir su impotencia. Intentará hacerlo con una incursión pequeña. No hablo de una invasión masiva ni de atacar Polonia. Sabe que eso acabaría muy mal

…   » ver todo el comentario
4 K 44
panda23 #17 panda23
#12 y qué, que va a ser lo siguiente invadir toda europa diciendo que o me dejas invadir o te tiro nukes?

No sabía que había tanto subnormal por aquí.
2 K -15
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#12 Una estrategia muy peligrosa, aunque en su estúpida cabeza pueda tener lógica
No creo que se atreva y más cuando ahora se ha manifestado que Europa necesita rearmarse
Sería la prueba definitiva para que los europeos aceptasen invertir mucho más todavía en defensa
0 K 7
Enésimo_strike #20 Enésimo_strike *
#18 pues yo creo que somos tan pusilánimes que es perfectamente viable.

Si Kiev no hubiese aguantado ¿qué habríamos hecho? Decir “we are deeply concerned”, alguna sanción chorra y nada más.
1 K 20
woody_alien #14 woody_alien
#5 Por supuesto, Putin está emperrado en hacerse una dacha en el Mar Menor y no parará hasta conseguirlo, arrasando todo lo que haya por medio.
0 K 14
jdmf #16 jdmf
#4 #5 Lo que hace en Ucrania no es querer ganar, sino desgastar, tanto a Ucrania como a la UE, crea conflicto político, crea divisiones políticas en Europa y cuanto más conflictos menos organizada y unísona está Europa para tomar cualquier decisión.
Eso sí, a costa de que mueran miles de soldados y romper familias, ... anda que un país como Rusia, con la cantidad de soldados que tiene y la tecnología de la que dispone no podría haber arrasado Ucrania en 2 semanas...

Esa táctica, también la…   » ver todo el comentario
0 K 11
alcama #2 alcama
Lo dudo
3 K 36
cosmonauta #7 cosmonauta *
"Para Putin la razón de la guerra es la existencia de una Ucrania soberana. Los ucranianos son para él una especie de rusos que hablan un idioma pervertido y practican la religión equivocada."

Tal cual. En diferentes variaciones, he sentido la misma frase expresada por rusos, bieolorusos y ucranianos.

PD: ¿Os suena lo del idioma pervertido, lengua vernácula o lo de teniendo una lengua universal como el español, ¿Por que gastar dinero en traductores?
3 K 35
cosmonauta #13 cosmonauta
"Estoy convencido de que el siguiente paso en la escalada será antes de final de año una provocación terrestre contra algún país báltico. Lo hará. Solo necesita demostrar que el artículo 5 no funciona. Su objetivo es probar que la OTAN está muerta y la mejor forma es exhibir su impotencia. Intentará hacerlo con una incursión pequeña. No hablo de una invasión masiva ni de atacar Polonia. Sabe que eso acabaría muy mal para él. Pero una incursión limitada en Estonia o Letonia es otra cosa."
1 K 25
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
#13 Si se apoya con los rusos que residen aun allí, podría intentarlo y "montar" un pequeño territorio para mantener la presión como en Moldavia con Transnistria
0 K 7
alfre2 #6 alfre2
Quítenle el tablero al abuelo, arfavó!!
1 K 19
#8 Toponotomalasuerte *
cuánta razón!!! Y EEUU está ahí en pro de la libertaz de los pueblos!!! Lo hace por qué son los buenos y cuando necesitas ayuda, ahí viene el tito sami. Sin interés ninguno, dando la vida y el dinero de forma solidaria y altruista. God bless américa!!! Gracias por volarnos el mord Stream, johny!!! Deuda eterna contigo!
Era para el amante de los yankis de #_1. Espero que cobre por las paridas que dice.
1 K 19
mmlv #15 mmlv
Putin se beberá nuestras cervezas y violará a nuestros gatitos
0 K 16
manbobi #10 manbobi
Y llegará hasta Lisboa
0 K 10
Barbol_Pelao #21 Barbol_Pelao
Ninguna tontería. Ojo a Transnistria, que está en la retaguardia de Odesa (y junto a Moldavia).
0 K 9
Gadfly #11 Gadfly
mucho
0 K 7

