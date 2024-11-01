García Ortiz responde a las acusaciones de Alberto González Amador

El escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, consta de 40 páginas, El propio abogado González Amador remitió el correo de conformidad penal con los delitos fiscales hasta a 17 personas, algunas de ellas ajenas al ámbito judicial, antes incluso de que el propio García Ortiz tuviese consciencia de la causa. Esto significaría que la propia defensa, en su intento por asumir los delitos y alcanzar un acuerdo, habría “roto unilateralmente cualquier supuesta confidencialidad”.