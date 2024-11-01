García Ortiz defiende su inocencia ante una "operación orquestada" desde la Comunidad de Madrid

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado que nunca cometió ningún delito y ha defendido su actuación en defensa del prestigio de la Fiscalía ante una "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Isabel Díaz Ayuso como "víctima de una operación política".
| etiquetas: comunidad de madrid , garcía ortiz
Menudo Panfleto Publico.es
Un hombre tan extraordinariamente honesto como es el actual Fiscal General no deja de ser un submarino… » ver todo el comentario