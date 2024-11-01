edición general
García Ortiz defiende su inocencia ante una "operación orquestada" desde la Comunidad de Madrid

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado que nunca cometió ningún delito y ha defendido su actuación en defensa del prestigio de la Fiscalía ante una "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Isabel Díaz Ayuso como "víctima de una operación política".

skaworld
Creo que no hay nadie que dude de que el novio de ayuso es victima de una operacion politica. Por culpa de su novia, la politica, que se lo llevaba crudo de los contratos que le amañaba a cargo del erario público, esta como esta.
Kantinero
El ventrílocuo, ese es el cáncer, la otra solo es el síntoma.....
#4 omega7767
le están haciendo un Baltasar Garzón
Kmisetas
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, dice que todo es una “operación orquestada” desde Madrid. Claro, lo mismo dijo Ábalos cuando le pillaron con Koldo, y lo mismo dirá Santos Cerdán cuando le toque declarar. El Supremo ya le tiene enfilado por prevaricación al enchufar ilegalmente a Delgado, pero según él la culpa es de Ayuso, que al parecer maneja al Tribunal Supremo, al Tribunal de Cuentas y hasta a los notarios de la trama de las mascarillas. Vamos, que en la PSOE no hay corrupción, solo conspiraciones cósmicas: lo de los millones volando en comisiones es cosa de los rayos gamma madrileños.

Menudo Panfleto Publico.es
Desideratum
#3 El Supremo le tiene enfilado porque no es un cáncer para la justicia como esa desproporcionada cantidad de golpistas judiciales que se atrincheran tras las togas y las puñetas y que andan todos los días conspirando contra el Estado para intentar reconducir con sus obtusas miopes y decimonónicas ideologías en los resultados obtenidos en los últimos comicios, que no les gustan en absoluto.

Un hombre tan extraordinariamente honesto como es el actual Fiscal General no deja de ser un submarino…   » ver todo el comentario
Kmisetas
#5 Claro, hombre, García Ortiz es tan honesto que el Supremo le ha tumbado dos veces en firme el nombramiento a dedo de Dolores Delgado, su exjefa y amiga íntima, porque vulneraba la legalidad. Es tan íntegro que el propio Consejo de Europa (GRECO) ha llamado la atención a España por la politización de la Fiscalía, precisamente por maniobras como las suyas. Y ahora resulta que cuando un tribunal independiente le señala prevaricación, la culpa es de unos jueces “golpistas” porque no aplauden a…   » ver todo el comentario
