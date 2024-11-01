García Margallo: "El Santo Cáliz es símbolo de la europeidad y signo para la construcción de una Europa hoy en día desorientada"

El exministro José Manuel García Margallo pronunció este martes la primera conferencia del el Congreso Santo Cáliz de Valencia: Investigación, Historia y Alcance Global, organizado por la Fundación Santo Cáliz. Una ponencia que versó sobre El Santo Cáliz de Valencia en el Escenario Internacional, en la que abordó la presencia de la sagrada reliquia como “un símbolo para toda Europa, y para la civilización cristiana occidental, que está en la base de lo que debe ser la Unión Europea y el futuro los Estados Unidos de Europa”.
| etiquetas: santo grial , margallo , símbolo , civilización cristiana occidental
P.S.: Fue un pálpito, pero efectivi wonder; www.slideshare.net/slideshow/politicos-del-opus-dei/12596877
No sé qué pinta de ministra una persona que tiene 300.000€ en bonos del estado, no se cuánto en acciones y tropecientos inmuebles... Cómo podemos aceptar a alguien así para representarnos? Ya se vio lo buena ministra de trabajo que era...
Cuidado con las fuentes...
Tampoco es que se hayan escondido mucho, nunca.
FUERA MAGUFADAS!
Consejo para Margallo: Leer muchos libros no implica ser culto. Si uno se cree las magufadas, no pasará de ser un magufo.
Déjese de estupideces y avancemos.