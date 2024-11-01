García Margallo: "El Santo Cáliz es símbolo de la europeidad y signo para la construcción de una Europa hoy en día desorientada"

El exministro José Manuel García Margallo pronunció este martes la primera conferencia del el Congreso Santo Cáliz de Valencia: Investigación, Historia y Alcance Global, organizado por la Fundación Santo Cáliz. Una ponencia que versó sobre El Santo Cáliz de Valencia en el Escenario Internacional, en la que abordó la presencia de la sagrada reliquia como “un símbolo para toda Europa, y para la civilización cristiana occidental, que está en la base de lo que debe ser la Unión Europea y el futuro los Estados Unidos de Europa”.