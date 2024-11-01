edición general
García Margallo: "El Santo Cáliz es símbolo de la europeidad y signo para la construcción de una Europa hoy en día desorientada"

El exministro José Manuel García Margallo pronunció este martes la primera conferencia del el Congreso Santo Cáliz de Valencia: Investigación, Historia y Alcance Global, organizado por la Fundación Santo Cáliz. Una ponencia que versó sobre El Santo Cáliz de Valencia en el Escenario Internacional, en la que abordó la presencia de la sagrada reliquia como “un símbolo para toda Europa, y para la civilización cristiana occidental, que está en la base de lo que debe ser la Unión Europea y el futuro los Estados Unidos de Europa”.

Sr.No #2 Sr.No *
El Opus sobándolo todo.

P.S.: Fue un pálpito, pero efectivi wonder; www.slideshare.net/slideshow/politicos-del-opus-dei/12596877
calde #3 calde
#2 Menuda panda de franquistas fundamentalistas hay en el PP!

No sé qué pinta de ministra una persona que tiene 300.000€ en bonos del estado, no se cuánto en acciones y tropecientos inmuebles... Cómo podemos aceptar a alguien así para representarnos? Ya se vio lo buena ministra de trabajo que era...
porcorosso #4 porcorosso
#1 #2 #3 ¿Os habéis dado cuenta de que esta en el sub de gilipolleces?
Sr.No #5 Sr.No
#4 mi afirmación se reafirma: solo un tarao del Opus diría tamaña tontería hoy en día :shit:
porcorosso #6 porcorosso
#5 Tamaña gilipollez xD
Jakeukalane #8 Jakeukalane
#2 "..masón, es un inútil de los que quebraron la financiera sionista Lehman Brothers..."
Cuidado con las fuentes...
Sr.No #9 Sr.No *
#8 Lo importante es la lista. Yo no soy muy de hacerlas, ni para ir a la compra, y tampoco iba a perder más tiempo en algo que en el mejor de los casos me importa un huevo y en el peor me cabrea al ver la influencia que tienen, o tuvieron.

Tampoco es que se hayan escondido mucho, nunca.
calde #1 calde *
:eli: FUERA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LA EDUCACIÓN!

FUERA MAGUFADAS!

Consejo para Margallo: Leer muchos libros no implica ser culto. Si uno se cree las magufadas, no pasará de ser un magufo.
#7 Albarkas
¿Se da cuenta señor Margallo que el tema de las reliquias es una gilipollada que intenta vender ideas caducas desde hace más de mil años?
Déjese de estupideces y avancemos.
