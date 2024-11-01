Garamendi y el SMI (JRMora)

Si ustedes buscan ahora mismo "La CEOE rechaza" en su buscador de cabecera, encontrarán sobre todo miles de resultados recientes y otro buen montón de hace años rechazando todas las subidas del SMI, es el clásico de la patronal. Además, Garamendi Lerendi tiene hoy hasta un titular hablando de la movida del ataque de Trump y Netanyahu a Irán. Este tipo habla porque tiene boca y porque los medios le dan entidad de noticia a cada opinión o vaticinio sin respaldo alguno de datos que regurgita.
| etiquetas: garamendi , ceoe