Garamendi desprecia a los jóvenes: exige “cultura del esfuerzo” mientras los condena a la precariedad

Según Garamendi, en España hay “un problema de actitud” y “mucha gente que no quiere trabajar”. En su discurso, volvió a recurrir a metáforas deportivas, comparando a los jóvenes con Rafa Nadal o Carlos Alcaraz para reprocharles que no trabajan “37 horas y media a la semana”. La comparación, además de grotesca, parece ignorar que el esfuerzo en el deporte profesional está acompañado de condiciones dignas, contratos blindados y remuneraciones millonarias, justo lo contrario de lo que ocurre en muchos de los sectores que representan la patronal.

Dragstat #7 Dragstat
“mucha gente que no quiere trabajar”

Se podía centrar primero en los que quieren pero no contratan por edad o porque no les pagan lo suficiente para poder sobrevivir trabajando para ellos.
Asimismov #4 Asimismov
Este sinvergüenza es uno de los que nos han quitado a los jóvenes el acceso a la vivienda, con su apoyo a las grandes empresas financieras y especuladoras al tiempo que restringe los salarios a los jóvenes y fomenta sus despidos.
#5 tromperri *
El empresario que nunca fundó una empresa ni dirigió las que heredó de papá dando lecciones sobre el esfuerzo. Ver para creer.
Laro__ #1 Laro__
También podía haberse puesto él mismo como ejemplo...
#3 Garminger2.0
Yo sé que cuando hay intereses confrontados es dificil encontrar acuerdos y equilibros, pero la CEOE está empeñada en tener siempre como representante a un psicópata que cada vez que abre la boca demuestra que los trabajadores de su país le importan una putisima mierda, y solo los quiere para alimentar a la casta empresarial a costa de explotación y precariedad. Todavía a día de hoy resuenan en mi cabeza palabras del sinvergüenza de Díaz Ferran, hace casi ya 20 años.
Esta gente solo entiende producir barato para que las empresas ganen mucho. La sociedad en la que viven les suda los cojones completamente.
#2 Abril_2025 *
El autor está asumiendo que si el coste de vida fuera el de hace cuatro o cinco años la actitud de los trabajadores jóvenes sería más profesional.

Pero es que la actitud de los jóvenes en sus primeros trabajos no han cambiado en estos últimos años.

Ahora están cargados de razón, pero ya ocurría antes. Seguramente ocurriría igualmente si el coste de vida no hubiera subido.

De todas formas, con la subida del coste de la vida que ha significado un guantazo para todo el mundo, el problema de la actitud de muchos jóvenes me parece un problema de mierda.
Gintoki #8 Gintoki
“Mucha gente que no quiere trabajar”.

Pues claro. De hecho, nadie quiere trabajar, tan solo nos vemos obligados a ello. Este tío es imbécil.
#6 angar300
Cuando el interés particular se vende como interés general, salen listos como este a explicar a las ovejas cómo deben circular dentro del redil.
