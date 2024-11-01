Garamendi desprecia a los jóvenes: exige “cultura del esfuerzo” mientras los condena a la precariedad

Según Garamendi, en España hay “un problema de actitud” y “mucha gente que no quiere trabajar”. En su discurso, volvió a recurrir a metáforas deportivas, comparando a los jóvenes con Rafa Nadal o Carlos Alcaraz para reprocharles que no trabajan “37 horas y media a la semana”. La comparación, además de grotesca, parece ignorar que el esfuerzo en el deporte profesional está acompañado de condiciones dignas, contratos blindados y remuneraciones millonarias, justo lo contrario de lo que ocurre en muchos de los sectores que representan la patronal.
| etiquetas: garamendi , ceoe , jóvenes , precariedad
Se podía centrar primero en los que quieren pero no contratan por edad o porque no les pagan lo suficiente para poder sobrevivir trabajando para ellos.
Esta gente solo entiende producir barato para que las empresas ganen mucho. La sociedad en la que viven les suda los cojones completamente.
Pero es que la actitud de los jóvenes en sus primeros trabajos no han cambiado en estos últimos años.
Ahora están cargados de razón, pero ya ocurría antes. Seguramente ocurriría igualmente si el coste de vida no hubiera subido.
De todas formas, con la subida del coste de la vida que ha significado un guantazo para todo el mundo, el problema de la actitud de muchos jóvenes me parece un problema de mierda.
Pues claro. De hecho, nadie quiere trabajar, tan solo nos vemos obligados a ello. Este tío es imbécil.