Los ganaderos urgen ayudas por la imposibilidad de llevar las reses a pastar

Este gasto extraordinario puede llegar a ser inasumible para algunas ganaderías, dependiendo de las condiciones y recursos de ésta, y puede obligar a deshacerse incluso de ganado, señalan desde Asturias Ganadera

#4 inquietto
Pero si lo que ha ardido no se pastoreaba no? Lo prohibian los ecologistas .
Además aprovechan y arremeten contra el lobo.
menudos jetas
woody_alien #5 woody_alien
los propietarios y máximos beneficiarios de los recursos del monte son siempre más eficientes en todos los aspectos que afectan a la conservación de un monte que es una fuente de riqueza directa para ellos

xD xD xD Así, sin sonrojarse.
freenetico #6 freenetico
muchos de los que queman los montes asturianos, cobrarán paguitas por hacerlo
#12 Pitchford *
#10 En España está prohibido liberar y dejar en estado salvaje caballos, tauros o bisontes. Se consideran un peligro para el ganado por hibridación y posible contagio de enfermedades. El herbívoro salvaje más grande permitido es el ciervo.
La carga combustible es la cantidad de material combustible que contiene un monte, mayor cuanto más cerrado esté en general. El pastoreo de los herbívoros la reduce.
ContinuumST #13 ContinuumST
#12 Ah, vale, lo entiendo, gracias.
ContinuumST #8 ContinuumST
#7 Seprona, por favor, haga lo suyo, con las leyes en la mano.
ContinuumST #1 ContinuumST
Es un negocio privado, ¿no? ¿O es privado con ayuda pública? ¿O es privado pero si va regular pido ayudas a lo público? ¿O es...?
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Es privado subvencionado con la PAC. Que asuman pérdidas, tanto mamar. Creía que era de la zona de incendios, pero es que ni eso.
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 "nos sale mas a cuenta quemar los montes que llevar a las ovejas". Añadieron.
#9 Pitchford
#1 Los herbívoros salvajes, incluyendo los grandes herbívoros prohibidos por conflictos con la ganadería, no cuestan nada, reducen la carga combustible de los montes y sirven de alimento a los lobos sin tener que indemnizar a nadie.
ContinuumST #10 ContinuumST
#9 No entiendo. No sé qué son herbívoros prohibidos, ni carga combustible, etc... ¿Explicación para un tonto, yo?
Andreham #11 Andreham
Votaron a los que les iban a salvar de los comunistas y les iban a bajar impuestos para no tener que pagar paguitas a rojos, vagos y menas.

Ahora, esos a los que votaron no sólo no les bajaron los impuestos a ellos (sino a otros), además les han quemado el modo de vida y les niegan las ayudas y paguitas, porque esa parte sí la cumplen (excepto para amigotes).
#3 Kuruñes3.0
Dadme dinero, putos sociatas amigos de las paguitas.
