Los ganaderos urgen ayudas por la imposibilidad de llevar las reses a pastar

Este gasto extraordinario puede llegar a ser inasumible para algunas ganaderías, dependiendo de las condiciones y recursos de ésta, y puede obligar a deshacerse incluso de ganado, señalan desde Asturias Ganadera
Además aprovechan y arremeten contra el lobo.
menudos jetas
Así, sin sonrojarse.
La carga combustible es la cantidad de material combustible que contiene un monte, mayor cuanto más cerrado esté en general. El pastoreo de los herbívoros la reduce.
Ahora, esos a los que votaron no sólo no les bajaron los impuestos a ellos (sino a otros), además les han quemado el modo de vida y les niegan las ayudas y paguitas, porque esa parte sí la cumplen (excepto para amigotes).