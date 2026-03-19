Los ganaderos de Rusia se rebelan contra sacrificio de miles de cabezas por brote de virus

El campo ruso, especialmente en Siberia, se está rebelando contra la decisión de las autoridades rusas de sacrificar miles de cabezas de ganado debido a los brotes de virus que se han propagado ya a la parte europea del país. También rechazan la compensación de 171 rublos (apenas 2 dólares) por kilo de vaca sacrificada, que ven completamente insuficiente. "¡Que nos quemen junto con las vacas!" dice una vecina. Hay sospechas de encubrimiento de enfermedades más graves, mientras sube el precio de la carne y se afectan las exportaciones.