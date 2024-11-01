edición general
9 meneos
16 clics
GameStop ofrece 55.500 millones por eBay para crear un rival de Amazon con tiendas físicas

GameStop ofrece 55.500 millones por eBay para crear un rival de Amazon con tiendas físicas

GameStop quiere comprar el portal de ventas y subastas online eBay por 55.500 millones de dólares. La compañía dirigida por Ryan Cohen ha ofrecido 125,00 dólares por acción, una cantidad un 46% superior a la que tenía la compañía en febrero. Actualmente, GameStop ya controla un 5% de eBay. De llevarse a cabo, la operación se realizaría pagando el 50% en efectivo y el otro 50% en acciones de GameStop, compañía conocida por los enormes vaivenes que ha sufrido en los últimos años en la bolsa debido a ser considerada como una "acción meme".

| etiquetas: gamestop.quiere , comprar , ebay , ofrece , 55.550 millones
7 2 0 K 89 tecnología
4 comentarios
7 2 0 K 89 tecnología
Andreham #1 Andreham
Pero esta gente no estaba muerta y enterrada? Pero si he estado en tiendas GameStop en USA y parecen bazares chinos pero con sobreprecio.
1 K 28
antesdarle #4 antesdarle
#1 pues han ofrecido 55.500 millones, vamos lo que tiene cualquier hijo de vecino en la mesita del comedor :troll:
3 K 45
Kantinero #2 Kantinero
Esta peña de dónde sacan esas cantidades
Ya sé que es ingeniería financiera pero aún así cuesta imaginarse esas cantidades, incluso en manos de grandes corporaciones
0 K 12
#3 Eukherio *
No parece la peor idea del mundo. eBay sigue siendo últil, incluso aquí que Wallapop es más popular. GameStop en cambio está a una generación de consolas de no tener juegos que vender.
0 K 8

menéame