GameStop ofrece 55.500 millones por eBay para crear un rival de Amazon con tiendas físicas

GameStop quiere comprar el portal de ventas y subastas online eBay por 55.500 millones de dólares. La compañía dirigida por Ryan Cohen ha ofrecido 125,00 dólares por acción, una cantidad un 46% superior a la que tenía la compañía en febrero. Actualmente, GameStop ya controla un 5% de eBay. De llevarse a cabo, la operación se realizaría pagando el 50% en efectivo y el otro 50% en acciones de GameStop, compañía conocida por los enormes vaivenes que ha sufrido en los últimos años en la bolsa debido a ser considerada como una "acción meme".