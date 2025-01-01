Game Genie: El cartucho de los trucos infinitos

¿Recordáis el Game Genie? Ese cartucho mítico que permitía introducir códigos para alterar juegos en NES, Game Boy, Mega Drive... Daba vidas infinitas, saltos imposibles y secretos ocultos, pero también generó polémica: ¿era una trampa o una nueva forma de jugar? Su éxito mundial vino acompañado de disputas legales con Nintendo, que intentó prohibirlo. Al final, el Game Genie se convirtió en un icono retro de la creatividad y la rebeldía en los videojuegos.