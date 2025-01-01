edición general
Gambling Informativo: el oscuro negocio de las fake news

Se equivocan los que piensen que las redes sociales te muestran contenidos que te gustan o que te interesen: a las redes sociales sólo les importa mostrarte contenidos que despierten emociones en ti, independientemente de que estas sean positivas o negativas, o de que lo que se nos cuente sea cierto o no. Todo era mentira. ¿Te acuerdas cuando hace un mes nos dijeron que se había descubierto una ciudad subterránea debajo de las pirámides de Guiza? MENTIRA. ¿Has oído por ahí que el mitin en el que a Donald Trump le hicieron un piercing en la ...

El video, mas abajo en el artículo.
En Twitter, la MENTIRA es el negocio, y tú el producto (25 min)
youtu.be/0ISEehl2CFY

Merece la pena.  media
#1 #2 Me he equivocado, perdón, lo compensaré en cuanto pueda
