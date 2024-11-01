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Galletas de hidromiel [ENG]

Galletas de hidromiel [ENG]

El hidromiel se usa en varias recetas, tanto para postres como para marinar o para salsas, por ejemplo. Hoy, sin embargo, vamos a usarlo para preparar galletas, a las que da una deliciosa consistencia

| etiquetas: galletas , hidromiel , receta
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3 comentarios
8 1 0 K 125 Cocíname
themarquesito #1 themarquesito
Una receta un tanto foránea pero que tiene buena pinta. Seguro que a @Dakaira le parece razonablemente buena.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 No falla, es escuchar algo relacionado con hidromiel y me entran ganas de salir de vikingr, por muy inconcluso que sea el término, a mi ya me vale :-D
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Dakaira #3 Dakaira
#1 pues si!
A ver si con memoria de pez me acuerdo :hug:
1 K 37

menéame