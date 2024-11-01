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Galletas de hidromiel [ENG]
El hidromiel se usa en varias recetas, tanto para postres como para marinar o para salsas, por ejemplo. Hoy, sin embargo, vamos a usarlo para preparar galletas, a las que da una deliciosa consistencia
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#1
themarquesito
Una receta un tanto foránea pero que tiene buena pinta. Seguro que a
@Dakaira
le parece razonablemente buena.
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#2
Stathamdepueblo
#1
No falla, es escuchar algo relacionado con hidromiel y me entran ganas de salir de vikingr, por muy inconcluso que sea el término, a mi ya me vale
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#3
Dakaira
#1
pues si!
A ver si con memoria de pez me acuerdo
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