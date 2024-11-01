edición general
Galicia crece 40 000 km² bajo el mar, conquistando terreno usado como vertedero nuclear

La ONU acaba de aprobar provisionalmente la propuesta de ampliación de la plataforma continental al oeste de Galicia, lo que supone la incorporación de cerca de 40 000 km² adicionales a los ya reconocidos. La ampliación de la soberanía marítima española puede abrir nuevas oportunidades económicas y medioambientales. Por un lado, la posibilidad de aprovechar recursos naturales ricos en tierra raras y telurio, y, además, garantizar la protección de los fondos marinos conquistados. No olvidemos que hasta hace poco tiempo estos fondos marinos...

| etiquetas: galicia , plataforma continental , ampliación , soberanía marítima , telurio
DDJ #1 DDJ
Sin entrar en la noticia, que no tengo tiempo, me suena a gilipollez o exageración a niveles astronómicos
Duke00 #2 Duke00
#1 Es algo que están haciendo muchos países. El reconocimiento de la ampliación la soberanía en el mar. ¿Donde está la gilipollez o exageración?

Cómo referencia de lo que significa, Galicia tiene 29 575 km².
