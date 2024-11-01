Galicia arde mientras la política se consume: crónica crítica de una tragedia anunciada

En mayo de 2025, la Xunta anunciaba con solemnidad el Plan de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de Galicia (Pladiga), con un incremento del 19% en el presupuesto destinado a formación. Cursos, diplomas, programas de sensibilización, nuevas figuras logísticas… todo en apariencia encaminado a la profesionalización y a la anticipación. Sin embargo, apenas tres meses después, Galicia sufría la peor oleada incendiaria en 30 años, con montes que ardieron como antorchas y brigadas desbordadas...