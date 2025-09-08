edición general
Galicia amplía sus fronteras en 38.500 kms cuadrados bajo el mar: no todo son ventajas

El Estado gestionará los recursos marinos y minerales de una plataforma del tamaño de Extremadura tras la aprobación por la ONU de la nueva delimitación.

