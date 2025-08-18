Gal Gadot culpa a "presión" de Hollywood "contra Israel" por el fracaso de ’Blancanieves’

Desde el principio, el remake live-action de ‘Blancanieves’ estuvo marcado por diversas polémicas. Y según Gal Gadot, quien encarna a la reina malvada en la cinta, la controversia ocasionada por su posición respecto a Israel fue responsable del gran batacazo que tuvo el filme en taquilla. La cinta de Disney tuvo un costo de entre $240 y $270 millones de dólares, y solo recaudó $205 millones de la misma divisa. A pesar de la contundente declaración de Gal Gadot, donde acusó presiones de Hollywood contra Israel, luego matizó sus dichos.