Gabriel Rufián se rinde a Pepa Bueno tras su entrevista a Pedro Sánchez: "Impresionante"

La entrevista de Pedro Sánchez en RTVE se ha convertido en lo más comentado del día en las redes sociales. La visita del presidente del Gobierno al plató de La 1 ha marcado el inicio del curso político, que ha arrancado este 1 de septiembre tras el habitual parón de agosto, y sus explicaciones a las preguntas de Pepa Bueno no han dejado indiferente a nadie.