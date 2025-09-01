edición general
Gabriel Rufián se rinde a Pepa Bueno tras su entrevista a Pedro Sánchez: "Impresionante"

La entrevista de Pedro Sánchez en RTVE se ha convertido en lo más comentado del día en las redes sociales. La visita del presidente del Gobierno al plató de La 1 ha marcado el inicio del curso político, que ha arrancado este 1 de septiembre tras el habitual parón de agosto, y sus explicaciones a las preguntas de Pepa Bueno no han dejado indiferente a nadie.

#1 joseangel277
Tanto como impresionante.... a mí me pareció bastante suavecita, aunque no tanto como la de Hermida al Emérito.
2
YeahYa #6 YeahYa
#1 Pues yo vi un tono bastante duro. Con repreguntas, interrupciones, cortes al presidente para que responda...

Pero Pepa Bueno no es una choni como pandillera, eso no os lo esperéis...
3
#8 Tks4dTip
#1 La de Hermida no la he visto. Vi hace unos días una obra de teatro sobre el rey que me encantó, y había una referencia a esta entrevista pero no sabía si era real.
0
alcama #3 alcama
Prefiero las que le hace Vito Quiles y él nunca responde por cobardía
1
skaworld #11 skaworld
#3 Digno sucesor de Mariano José de Larra, una de las plumas mas agudas de su generación, siempre incisivo y mordaz es una lástima el boicot gubernamental a su certera prosa solo por el hecho de pensar diferente y tener cromosomas de mas.
0
escuadron #2 escuadron
No vi la entrevista, pero seguro que se acerca a un masaje con final feliz
5
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Añoras a Urdaci.:troll:
1
#10 cybermouse
#4 "No la vi, pero....." No hay mas que leer señoría :troll:
0
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 Efectivamente.

No viste la entrevista.
Hasta le pusieron el video en el que le decía a Rajoy que sin presupuestos debía dimitir. No se dejó nada comprometido por preguntar (familia, Cerdán y Ábalos, etc).
5
YeahYa #7 YeahYa
#2 Para qué vas a opinar con conocimiento si puedes hacerlo sin tener ni p. idea...

Con esta sociedad nos hemos quedado, y así nos va
4
ragnarel #9 ragnarel
#2 En las cenas de nochebuena tienes que ser increíble, con una opinión graciosa y muy formada sobre cualquier tema que desconozcas.
1

