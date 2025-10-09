·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12697
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
7406
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
5002
clics
La viñeta: Rabia
4447
clics
Tenemos un nuevo ganador en generación de imágenes con IA. Y no es estadounidense sino chino
4204
clics
Matemáticas 1972 [Eng]
más votadas
357
Francesca Albanese, el precio de la verdad
496
Björk denuncia el secuestro de la cantante Magga Stína por Israel
335
Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales
368
El equipo propuesto por Tony Blair para Gaza: multimillonarios, sionistas y una funcionaria de la ONU
417
Declaraciones de Greta Thunberg a su llegada a Atenas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
52
clics
Gabriel Rufián recoge el guante de 'La Revuelta': pide "día y hora" para visitar a Broncano junto a "Rosalía y concursantes de 'OT"
El político catalán no dudó en responder al programa, donde se señaló que era uno de los rostros más demandados por la audiencia de TVE junto con Rosalía y exconcursantes de Operación Triunfo.
|
etiquetas
:
rufian
,
revuelta
,
broncano
,
rosalia
,
ot
13
3
1
K
156
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
156
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Vermel
La verdad es que le pega ir (y seguro que no deja indiferente a nadie).
Aunque, ya puestos, molaría mucho más que fuese un Pablo Casado o una Soraya Santamaría, por ejemplo jaja
1
K
23
#2
Kantinero
Vamos Gabi...lo petas......
Aunque el programa de Broncano esta bajando bastante en calidad, muchas veces no sabes de que van, anteayer se pasaron un poco con la Eva esta que va a presentar el nuevo programa, ella estuvo torpe autohumillándose, pero por parte del programa se pasaron de bromas
0
K
12
#3
giputxilandes
Uno de las características de La Resistencia/Revuelta es, precisamente, que no van políticos. Me parecería una cagada.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aunque, ya puestos, molaría mucho más que fuese un Pablo Casado o una Soraya Santamaría, por ejemplo jaja
Aunque el programa de Broncano esta bajando bastante en calidad, muchas veces no sabes de que van, anteayer se pasaron un poco con la Eva esta que va a presentar el nuevo programa, ella estuvo torpe autohumillándose, pero por parte del programa se pasaron de bromas