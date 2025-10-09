edición general
Gabriel Rufián recoge el guante de 'La Revuelta': pide "día y hora" para visitar a Broncano junto a "Rosalía y concursantes de 'OT"

El político catalán no dudó en responder al programa, donde se señaló que era uno de los rostros más demandados por la audiencia de TVE junto con Rosalía y exconcursantes de Operación Triunfo.

Vermel #1 Vermel
La verdad es que le pega ir (y seguro que no deja indiferente a nadie).
Aunque, ya puestos, molaría mucho más que fuese un Pablo Casado o una Soraya Santamaría, por ejemplo jaja
Kantinero #2 Kantinero
Vamos Gabi...lo petas......

Aunque el programa de Broncano esta bajando bastante en calidad, muchas veces no sabes de que van, anteayer se pasaron un poco con la Eva esta que va a presentar el nuevo programa, ella estuvo torpe autohumillándose, pero por parte del programa se pasaron de bromas
#3 giputxilandes
Uno de las características de La Resistencia/Revuelta es, precisamente, que no van políticos. Me parecería una cagada.
