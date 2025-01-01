El gabinete de seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

El gabinete de seguridad del gobierno de Israel aprobó un plan para ocupar militarmente la Ciudad de Gaza, y con ella, la totalidad del territorio de la Franja. En un comunicado publicado este viernes por la Oficina del Primer Ministro, el gobierno de Israel anunció que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza mientras brindan ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate". Según el comunicado, Israel seguirá ciertos "principios".