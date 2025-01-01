G.W.F Hallgarten, el historiador burgués que detalló las relaciones entre banca, industria, militarismo prusiano y nacionalsocialismo [de]

George W.F. Hallgarten fue un historiador sin par entre los historiadores de la posguerra. Hoy en día está prácticamente olvidado. Sus estudios de investigación sobre el militarismo y el imperialismo alemanes desafiaron la historiografía establecida a ambos lados del Telón de Acero. Se dice que fue un enfant terrible, un outsider. A juzgar solo por sus escritos, estaba más cerca del pueblo que la mayoría de su gremio. Vivió las grandes catástrofes del siglo XX y las abordó como historiador de una manera sin precedentes.