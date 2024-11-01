edición general
El futuro del urogallo (Tetrao urogallus cantabricus) pasa por Valsemana

El trabajo este año del centro de cría supone un "éxito sin precedentes" tras las dudas por la supervivencia de la especie después de los incendios de este verano.

BertoltBrecht
Sacar 76 pollos de golpe será como el 50% o más de todos los urogallos de León. Esto debería de ser portada de los periódicos.
