El futuro de la ISS y las futuras estaciones espaciales privadas estadounidenses

Durante el evento denominado Ignition de finales del pasado marzo, el administrador de la NASA presentó el cambio en la estrategia del programa Artemisa (añadiendo la misión Artemisa III de prueba a la órbita terrestre) y los nuevos planes para establecer una base lunar. Ante estos anuncios tan importantes, la tercera pata del evento, relativa al futuro de la Estación Espacial Internacional (ISS), pasó un poco desapercibida. La NASA lleva unos cuantos años subvencionando a varias empresas privadas dentro del marco del programa CLD