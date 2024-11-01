·
1



Futurdrama - SUV
Tiraremos tu SUV al mar y tendremos un suv marino. Eres un macarra, eres un hortera, vas a toda ostia por la carretera.
etiquetas
futurdrama
rock
punk
suv





ocio





#2
ingenierodepalillos
Con todo el respeto hacia el grupo, he de decir, que poner un vídeo con el audio de una cámara a pie del escenario es una aberración sonora y un insulto a los oídos.
0
K
12
#1
Archaic_Abattoir
¡Juas! ¿Y estos de donde han salido?
Dice que es un concierto en Zaragoza ¿algún maño o maña que lo corrobore?
0
K
7
Dice que es un concierto en Zaragoza ¿algún maño o maña que lo corrobore?