Fútbol, sexo y dinero: lo que OnlyFans ha cambiado en las gradas (y fuera de ellas)

Durante décadas, una camiseta de fútbol fue un símbolo relativamente estable: pertenencia, identidad, memoria compartida. Hoy, en el ecosistema digital, esa misma camiseta puede convertirse en un activo económico, un disparador algorítmico, una fuente de ingresos… y también en el origen de un linchamiento público. En la intersección entre fútbol, redes sociales y plataformas de contenido adulto —con OnlyFans como emblema— ha surgido un fenómeno tan visible como incómodo.