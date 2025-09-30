El fútbol no excluye a Israel por el momento

El fútbol mira hacia lo que pasa en Gaza. Hay preocupación. Lo sucedido en la Vuelta ciclista a España puso el foco en el deporte a la hora de las reivindicaciones de la sociedad. El siguiente gran escaparate no fue otro que el fútbol, en un intento de forzar la exclusión tanto de equipos como de la propia selección de Israel, que en las dos próximas semanas volverá a jugar la fase de clasificación del Mundial 2026 ante Noruega e Italia en calidad de visitante, dos de las federaciones que más contrarias se han posicionado a la presencia israelí