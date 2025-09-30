edición general
El fútbol no excluye a Israel por el momento

El fútbol no excluye a Israel por el momento

El fútbol mira hacia lo que pasa en Gaza. Hay preocupación. Lo sucedido en la Vuelta ciclista a España puso el foco en el deporte a la hora de las reivindicaciones de la sociedad. El siguiente gran escaparate no fue otro que el fútbol, en un intento de forzar la exclusión tanto de equipos como de la propia selección de Israel, que en las dos próximas semanas volverá a jugar la fase de clasificación del Mundial 2026 ante Noruega e Italia en calidad de visitante, dos de las federaciones que más contrarias se han posicionado a la presencia israelí

7 comentarios
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Pues normal, no hay deporte más mezquino y corrupto que el fútbol, es su sitio.
OCLuis #7 OCLuis *
La corrupción política tiene en la corrupción deportiva un valiosísimo aliado. Y si no que le pregunten a Floren.
Es el territorio perfecto para lavar la cara a esta gentuza: millones de €€ que cambian de manos y millones de personas en el mundo presenciando como el equipo de un país que está cometiendo un genocidio se pasea por los estadios con total impunidad, pisoteando el amor propio y la dignidad de cada país que visita.
mono #2 mono
Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros

Por Groucho Marx
denocinha #3 denocinha
Tampoco lo excluyó el ciclismo en el último mundial, donde participó la selección de Israel, ni siquiera era un equipo privado como en la Vuelta.
GeneWilder #6 GeneWilder
Dinero, dinerooo... En mi cabeza constante estaaaás...
#1 Katos
Y mientras tanto uno de los dueños de Atlético de Madrid es israelita. A ver cuando se meten los empuja ciclistas en el estadio público del Atlético para protestar.
mono #5 mono
#1 No es lo mismo ser israelí, que participar y apoyar un genocidio.

En este caso, parece que este no es un radical, aunque se lucra con la venta de fósforo blanco
