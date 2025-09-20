El fútbol se está desvirtuando porque se ha convertido en un juego de rol

Javi Lerga, entrenador del Athletic, muestra su desconcierto con el 'Football Video Supoort', conocido popularmente como el "VAR light", tras lo vivido esta mañana en el choque liguero frente al Espanyol. Hemos sido procolaboradores para ayudar al estamento arbitral, que creo que es importante que tomemos conciencia, pero se está desvirtuando el fútbol porque se ha convertido en un juego de rol, en un juego de estrategia. Arbitrar ese tipo de situaciones es muy complejo, pero en la segunda parte hay una expulsión y a los 30 segundos se cambia.