·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10523
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11231
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7129
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4750
clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"
4727
clics
La bici de Benjamín
más votadas
586
La operación secreta contra Pedro Sánchez: seguimientos personales, hackeos y espionaje político desde 2014 con Rajoy de presidente
578
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela
323
Nunca más ¿para todos?
516
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
393
Wyoming sobre Carlos Herrera y Jiménez Losantos: "Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
9
clics
«Si el fútbol base se pudre, el fútbol entero se acaba»
El proyecto 'Save Football' nace con la intención de reeducar en valores para evitar que los ídolos del futuro se conviertan en ejemplos perniciosos para ellos mismos y para la sociedad.
|
etiquetas
:
save football
,
fútbol
1
0
4
K
-10
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
4
K
-10
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
nopolar
El fútbol lleva podrido desde que tengo uso de razón.
3
K
39
#3
pepel
A ver si se acaban los contrarios millonarios a quien solo sabe dar patadas a un balón.
0
K
19
#2
ombresaco
*
Depende qué valores... en entrenamientos, dentro del equipo... puede ser, pero competición los valores son de cara a la galería "dale la mano al contrario para ayudarle a levantarse" y poco más, porque después, en la realidad, consiste en "haz lo que sea para ganar o para conseguir cualquier mínima ventaja"
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente