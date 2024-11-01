edición general
«Si el fútbol base se pudre, el fútbol entero se acaba»

El proyecto 'Save Football' nace con la intención de reeducar en valores para evitar que los ídolos del futuro se conviertan en ejemplos perniciosos para ellos mismos y para la sociedad.

nopolar #1 nopolar
El fútbol lleva podrido desde que tengo uso de razón.
pepel #3 pepel
A ver si se acaban los contrarios millonarios a quien solo sabe dar patadas a un balón.
#2 ombresaco *
Depende qué valores... en entrenamientos, dentro del equipo... puede ser, pero competición los valores son de cara a la galería "dale la mano al contrario para ayudarle a levantarse" y poco más, porque después, en la realidad, consiste en "haz lo que sea para ganar o para conseguir cualquier mínima ventaja"
