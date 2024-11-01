Los fusilados que siguen bajo tierra: en España hay sin exhumar más de 2.000 fosas de la Guerra Civil y el franquismo

El Gobierno y RTVE han publicado un mapa audiovisual que contabiliza 5.848 enterramientos clandestinos de la Guerra Civil y la dictadura: la mayoría de los que quedan por abrir son de víctimas republicanas, aunque muchos de ellos son ya inaccesibles. El pozo de Tenoya en el que estaba José Sosa es una de las 5.848 fosas de la Guerra Civil y el franquismo que han sido identificadas en España, según consta en el mapa que han elaborado RTVE y el Gobierno en una iniciativa conjunta para poner a disposición una radiografía multimedia y actualizada