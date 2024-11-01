edición general
La furia de la pintura (Pintura austríaca) [GER/ENG]

La furia de la pintura (Pintura austríaca) [GER/ENG]  

El pintor austríaco más famoso de la historia será tu profesor de pintura en esta alternativa alemana a la serie "El placer de pintar" de Bob Ross.

| etiquetas: bob ross , adolf , humor , joy of painting , el placer de pintar
3 comentarios
Casiopeo #2 Casiopeo *
Brutal. Y la musiquita de fondo...un pantomima full pero sobre las historia de Europa..
ElBeaver #3 ElBeaver
Me absorbió la técnica del video y no leí los subtítulos.
#1 CuiProdestHocBellum *
No se qué decir... Jamás me imaginé que ver al ser mas odioso pintar hiciera que se me escapara una sonrisa...
